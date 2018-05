Tragedia in Valle d'Aosta, mercoledì 23 maggio i funerali di Roberto Caminada

Verranno celebrati mercoledì 23 maggio 2018 alle 11 nella chiesa parrocchiale di Moltrasio i funerali di Roberto Caminada, l'alpinista comasco, residente a Brienno, morto sabato 19 maggio in Valle d'Aosta.

Caminada, 61 anni, stava scalando la Grivola, sul massiccio del Gran Paradiso, quando è precipitato per circa 400 metri sotto gli occhi della figlia che era con lui.

Come riporta la Provincia, i funerali verranno celebrati il 23 maggio nella chiesa parrocchiale del suo paese d'origine, Moltrasio, preceduti dalla recita del Rosario alle 10.30. Un momento di dolore cui parteciperanno i numerosi amici e conoscenti di Caminada, per stringersi accanto ai familiari.

A Brienno, invece, paese di residenza dello sfortunato alpinista, martedì 22 maggio per tutta la giornata sarà allestita la camera ardente nella chiesa parrocchiale. Alle 20.30 verrà poi recitato il Rosario.