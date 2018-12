I funerali di Mattia Mingarelli: sabato 29 dicembre l'addio al ragazzo morto in Valmalenco

Verranno celebrati sabato 29 dicembre 2018 ad Albavilla i funerali di Mattia Mingarelli, il 30enne trovato morto in Valmalenco la vigilia di Natale dopo essere scomparso il 7 dicembre.

L'ultimo saluto al giovane agente di commercio è stato fissato alle 16 nella chiesa di Santa Maria di Loreto ad Albavilla, nella frazione di Molena.

Il paese si prepara dunque a dare l'addio a Mattia, la cui scomparsa ha tenuto per due settimane col fiato sospeso i familiari e gli amici: per giorni hanno diffuso su facebook appelli per ritrovarlo, fino al tragico epilogo del 24 dicembre, quando il corpo del ragazzo è stato avvistato da alcuni sciatori a poche centinaia di metri dal rifugio Barchi, dove è stato visto l'ultima volta.

Proprio il rifugio è al centro delle indagini con i carabinieri del Ris di Parma che sono tornati nella struttura, ancora sotto sequestro, per prelevare pc e dischetti del gestore. In attesa di conoscere gli esiti del sopralluogo e dell'autopsia (che però avrebbe escluso segni di violenza), Albavilla si prepara dunque a dare l'addio a Mattia.