I funerali di Hans Junior Krupe: il doloroso addio al ragazzo ucciso a Veniano

Folla di giovani per l'ultimo saluto ad Hans Junior Krupe, il 25enne ucciso a Veniano nella tarda serata di domenica 16 giugno 2019, accoltellato in seguito a una lite per futili motivi durante la festa del paese.

In carcere per l'aggressione Gabriele Luraschi, 47enne di Fenegrò.

Ai funerali, celebrati nella mattinata di venerdì 21 giugno nella chiesa parrocchiale Sant'Antonio Abate di Veniano, tantissimi i giovani presenti, attoniti e in lacrime, gli amici del 25enne. Troppo piccola la chiesa per contenere la folla di gente accorsa per salutare Hans: in tanti hanno dovuto attendere sul sagrato.

Un applauso ha accompagnato l'uscita della bara di legno chiaro, con sopra un cuscino di rose bianche. Poi tutti si sono stretti intorno ai familiari, straziati dal dolore.

Hans lavorava per la ditta di spedizioni Ups: e anche i colleghi hanno voluto salutarlo, schierandosi in divisa con i loro furgoni ed esponendo un commovente striscione: "Non muore chi ha lasciato un segno nel cuore. Nella nostra memoria sarai sempre sorridente e pieno di vita...ciao Hans".