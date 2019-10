Gaetano Banfi, venerdì 25 ottobre il funerale nella chiesa di Rebbio

I fiunerali di Gaetano Banfi, il 22enne trovato in fin di vita la mattina del 20 ottobre 2019 e spirato all'ospedale Sant'Anna poco dopo, si svolgeranno venerdì 25 ottobre 2019. Le esequie si terranno presso la chiesa di Rebbio in via Lissi alle ore 10.

La tragica scomparsa di Gaetano ha scosso profondamente il quartiere di Rebbio, i cui residenti lunedì sera hanno deposto sui davanzali delle proprie finestre candele accese in ricordo del giovane e in segno di grande cordoglio nei confronti della mamma. A suscitare sgomento sono state le circostanze poco chiare in cui è avvenuto il dramma. Gaetano è stato trovato da un passante all'alba in fin di vita sul ciglio della strada, in via Clemente XIII, a pochi minuti da casa. La corsa all'ospedale Sant'Anna non è servita, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Si indaga ora nella direzione di un possibile investimento da parte di un veicolo il cui conducente potrebbe non essersi accorto dell'urto. Infatti, dai primi esiti dell'autopsia sembra che Gaetano si trovasse già a terra quando è avvenuto il presunto investimento.