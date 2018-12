Incidente in Valtellina, i funerali di Andrea Gilardoni venerdì 21 dicembre

Verranno celebrati venerdì 21 dicembre 2018 i funerali di Andrea Gilardoni, il barista 52enne di Argegno morto domenica sera, 16 dicembre, nel tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 38 in Valtellina.

L'ultimo saluto è fissato alle 14.30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità di Argegno.

Sei i morti in quel drammatico schianto all'altezza dello svincolo di Cosio: sul caso la procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo. La dinamica più accreditata secondo gli inquirenti indicherebbe che uno dei due veicoli la Fiat Panda con a bordo 5 persone, guidata da Jessica Capelli, 26 anni di Tirano, provenendo da Sondrio abbia imboccato contromano la carreggiata Nord della SS38 effettuando una serie di sorpassi prima dello schianto con la vettura guidata da Gilardoni.

Il 52enne lascia la compagna e di due figli che stava andando a trovare a Livigno dove erano in vacanza. Un lutto che ha colpito anche tutta la comunità di Argegno dove Gilardoni era molto conosciuto e stimato. In segno di rispetto in paese sono state annullate le iniziative natalizie e spente le illuminazioni.

I funerali delle altre vittime della tragedia sulla Statale 38

Giovedì 20 dicembre alle 14.30 nel Santuario della Madonna di Tirano verrà dato l'ultimo saluto a Jessica Capelli, che lascia una bambina di 4 anni.

Venerdì 21 dicembre, alle 14.30 presso la chiesa di San Martino a Tirano il funerale di Giada Zerboni, 33 anni. Nella stessa chiesa il giorno dopo, sabato 22 dicembre, sempre alle 14.30, si svolgeranno i funerali di Cristian Margaroli, 36 anni.

Nessun funerale per Nicholas Forte per una sua precisa volontà.

La salma di Simone Silvagni, 42 anni, domiciliato anche lui a Tirano, seppur senza fissa dimora, nella giornata di mercoledì ha raggiunto Bologna, dove vive la famiglia.