I funerali di Alessandro Moralli sabato 3 febbraio

Verranno celebrati a Dongo sabato 3 febbraio 2018 i funerali di Alessandro Moralli, il giovane di 26 anni morto nell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio nella galleria di San Siro.

L'ultimo addio è fissato alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Dongo, in via don Giovanni Manzi, 16.

Alessandro, infatti, viveva a Porlezza ma era originario di Dongo. E proprio nella sua parrocchia di origine la famiglia ha scelto di celebrare il funerale. La cerimonia sarà officiata dal parroco don Romano Trabucchi.

Fatale per Alessandro il grave incidente che lo ha visto coinvolto: l'auto su cui viaggiava insieme a una ragazza di 27 anni (ferita in modo serio, ma pare fuori pericolo) è rimasta coinvolta in uno schianto con un mezzo pesante, andando poi a sbattere contro un lato della galleria.

Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale di Gravedona ma per lui non c'è stato niente da fare.