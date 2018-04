Fumano nel bagno del treno, scatta l'allarme antincendio e allaga il vagone: 2 ragazzi fermati a Como

Hanno pensato di chiudersi nel bagno del treno a fumare una sigaretta, ma non hanno fatto i conti con il sensore antincendio. Nei guai sono finiti due ragazzi che sabato 7 aprile 2018 viaggiavano sul treno Tilo delle 21.10 in viaggio da Milano a Chiasso. Come riporta il sito Tio.ch, ai passeggeri di uno dei vagoni del convoglio è toccata una doccia fuori programma a causa della bravata dei due giovani.

Il fumo accumulatosi in bagno, infatti, ha fatto scattare il sensore antincendio della carrozza: l'acqua ha iniziato a cadere non soltanto nella toilette ma anche nel vagone, sulle teste degli ignari passeggeri. Il fatto è avvenuto poco prima della stazione di Como San Giovanni: qui i due giovani responsabili dell'accaduto sono stati fermati e fatti scendere dal treno tra gli applausi sarcastici dei (fradici) viaggiatori presenti.

