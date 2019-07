Cantù, camion urta una tubazione: allarme fuga di gas

Allarme fuga di gas a Cantù. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Artigianato, in località Mirabello, dove alcuni cittadini hanno avvertito odore di gas. I pompieri giunti sul posto hanno individuato la perdita che è stata causata dall'urto di un camion in manovra contro una tubazione del gas. La perdita è stata riparata e il pericolo è rientrato poco dopo l'intervento dei vigili del fuoco.