Como, frana in via Val Gioera: strada chiusa

Frana nella serata di lunedì 21 maggio 2018 in via Val Gioera a Como, traversa di via per Brunate in zona Civiglio: probabilmente a causa del maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato il Lario ha ceduto un muro di contenimento, un po' come successo qualche settimana fa ad Argegno

Lo smottamento ha visto il crollo di circa 50 metri cubi di terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza la zona.

La pedonale San Donato e l'ultimo tratto di via Val Gioera sono stati chiusi alle auto in attesa di rimuovere i detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza per consentire il transito dei veicoli.