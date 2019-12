Frana in via per San Fermo: strada chiusa

Frana in via per San Fermo, la strada che collega Como a San Fermo della Battaglia. Nella mattina del 18 dicembre 2019 terra, sassi e piante sono franati sulla carreggiata rendendo necessaria la chiusura della strada nell'attesa che i vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Como, intervenuti sul luogo dello smottamento, verifichino lo stato di pericolosità dell'area. Di fatto il materiale franato è caduto sulla corsia in direzione san Fermo in prossimità di una curva.

La frana ha interessato un terreno privato del quale l'amministrazione comunale sta cercando di rintracciare i proprietari. La strada è stata chiusa ma non si sa quando sarà riaperta.