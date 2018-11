Piccola frana a Valbrona per il maltempo

Piccola frana a Valbrona lungo un pendio in località Visino, nei pressi di via Lorena. Nella mattina del 2 novembre 2018 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l'area dove si è verificata la caduta di massi, probabilmente causa del maltempo e delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. La piccola frana ha causato danni non ingenti, come ad esempio l'abbattimento di una recinzione. I pompieri si sono assicurati che non ci fosse il rischio di ulteriori distacchi di materiale franoso.