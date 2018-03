Frana a Claino con Osteno: strada provinciale riaperta nella notte

E' stata riaperta alle 2 di domenica 11 marzo 2018 la strada provinciale 14 dopo la frana avvenuta a Claino con Osteno nella tarda serata di sabato 10 marzo.

Sassi e fango si sono abbattuti sulla carreggiata della Sp 14 che porta a Porlezza probabilmente a causa della pioggia. I Massi si sono staccati dalla parete rocciosa che costeggia la strada in un punto in cui la montagna è protetta da alcune reti.



I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22: la strada è rimasta chiusa per molte ore per permettere alle squadre di mettere in sicurezza la parete e liberare la carreggiata.

Solo intorno alle 2 è stato possibile riaprire la provinciale alle auto evitando così pesanti disagi ai numerosi automobilisti che ogni giorno la utilizzano per andare dalla Val d'Intelvi a Porlezza e viceversa.