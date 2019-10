Maltempo, "Regina" dissestata in Val Menaggio e uno smottamento a Carlazzo

Disagi alla viabilità, nella prima mattina di lunedì 21 ottobre 2019, lungo la Statale 340 "Regina" sul tratto Menaggio-Porlezza: pioggia e manto stradale dissestato hanno causato la formazione di lunghe code delle auto dei frontalieri diretti in Svizzera.

Le copiose piogge delle ultime ore e i lavori di asfaltatura rimasti in sospeso per il fine settimana e il maltempo hanno determinato la formazione di ampie e profonde buche sulla carreggiata della "Regina" nel tratto che attraversa la frazione Croce di Menaggio, causando non poche difficoltà agli automobilisti in transito.

Tra Menaggio e Cremia, invece, si segnalano, sempre sulla Statale "Regina", vari allagamenti nelle gallerie presenti sul tratto.

A causa del maltempo, inoltre, durante la notte si è verificato uno smottamento su una strada secondaria in Comune di Carlazzo, in località Cezza: una colata di sassi e terra si è riversata sulla carreggiata rendendola impraticabile.