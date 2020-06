Cantù, la foto-trappola incastra i furbetti dell'immondizia abusiva

Un'operazione degli agenti di polizia locale di Cantù ha consentito di individuare due aree sulle quali venivano commessi depositi di rifiuti abusivi e depositi di rifiuti speciali come elttrodomestici e divani. Le due aree si trovano rispettivamente in via Giovanni Cermenate e in via Cesare Cattaneo.

Nel primo caso l’uso combinato di varchi di lettura targhe e il posizionamento di una foto-trappola ha permesso di accertare una serie di depositi incontrollati di rifiuti solidi urbani di diversi metri cubi consistenti in pannelli in truciolato di legno. Il responsabile è stato individuato grazie alla targa del veicolo (guarda il video). Si tratta 40enne residente a Cantù, il quale smaltiva i rifiuti di provenienza domestica. All’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di 400 euro per violazione del regolamento di polizia urbana e gli è stato intimato il rispristino dello stato dei luoghi, cioè la rimozione del deposito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel secondo episodio è stato accertato il deposito incontrollato di rifiuti speciali (elettrodomestici, frigoriferi, divani, elementi sanitari, cucine a gas, ceste ricolme di piastrelle ed inerti, ecc.), compiuto da un’azienda nella parte posteriore della area prospicente il capannone, ben mimetizzata al passaggio di auto ed utenti. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 256, comma 2, testo unico ambientale, che prevede l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da 2.600 a 26mila euro oltre al rispristino dello stato dei luoghi.