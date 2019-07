Ragazza scomparsa nel lago a Musso: continuano le ricerche con il robot

Si continua a cercare Florijana Ismaili, la 22enne giocatrice di calcio della nazionale svizzera scomparsa da sabato 29 giugno 2019 nel lago di Como a Musso.

Sospese per la notte, martedì 2 luglio sono riprese le ricerche della ragazza: il dramma si è consumato nel pomeriggio, quando la giovane in compagnia di un'amica per un giro in barca, si è tuffata nel lago senza più riemergere. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, ma della ragazza al momento ancora nessuna traccia.

Florijana Ismaili nella foto da facebook



I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche nello specchio di lago dove si dovrebbe essere buttata Florijana, davanti al comune di Musso: stanno scandagliando tutta l'area con un robot dotato di telecamera in grado di raggiungere profondità elevate, dove sarebbe impossibile immergersi per l'uomo.

Ancora ore di angoscia per i familiari della ragazza, in attesa di notizie.