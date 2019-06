Florijana Ismaili, la ragazza scomparsa nel lago a Musso: continuano le ricerche

Continuano le ricerche di Florijana Ismaili (nella foto di Facebook), la ragazza di 22 anni scomparsa nel lago a Musso nel pomeriggio del 29 giugno 2019. La giovane, atleta della nazionale di calcio svizzera, era su una barca in compagnia di amici.

Si è tuffata in acqua per un normalissimo bagno ma non è più riemersa. Sono stati attimi drammatrici. Un'amica ha allertato i soccorsi e subito la macchina delle ricerche si è mobilitata: sono intervenuti i sommozzatori e l'elicottero dei vigili del fuoco. Nella giornata di ieri, però, l'esito delle ricerche era ancora negativo. Si affievoliscono le speranze ma le ricerche continuano.