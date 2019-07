Ragazza scomparsa nel lago: a Musso ricerche con il robot

Continuano senza sosta le ricerche di Florijana Ismaili (nella foto di facebook), l'atleta della nazionale di calcio svizzera di 22 anni scomparsa nelle acque del lago di Como a Musso nel pomeriggio di sabato 29 giugno 2019.

Lunedì 1° luglio i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati al lavoro nel punto in cui la ragazza si è tuffata dalla barca, su cui si trovava in compagnia di alcuni amici, senza più riemergere.

In azione anche uno speciale robot che viene radiocomandato dai sommozzatori dalla barca: un'apparecchiatura legata a un filo e dotato di telecamera subacquea che consente di raggiungere pronfondità a cui l'uomo non riesce ad arrivare, scandagliando anche quei tratti di fondale alla ricerca del corpo della giovane.