Como, finge di essere zoppo per chiedere l'elemosina: il video che lo smaschera

Si aggira per il centro storico di Como approfittando del clima natalizio per chiedere l'elemosina. Per avere qualche possibilità in più di convincere i passanti a donargli qualche euro ha pensato bene di fingersi zoppo.

Non ha fatto, però, i conti con un lettore di QuiComo che, sospettando si trattasse di un finto zoppo, lo ha seguito a distanza fin quando l'uomo non si è nascosto dietro ad alcune casette del mercatino di Natale in piazza Cavour, ha appoggiato la stampella e si è chinato per contare la montagna di monetini che è riuscito a racimolare grazie alla generosità di comaschi e turisti. Dopo averle contate e, forse, suddivise per valore, si è alzato, ha afferrato la stampella, e si è incamminato: ha fatto pochi passi senza zoppicare poi, quando è tornato in mezzo alla folla è tornato a essere più claudicante che mai.