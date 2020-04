Fino Mornasco, arrestato per spaccio: si nascondeva sui sedili posteriori dell'auto

I carabinieri di Fino Mornasco, durante i controlli quotidiani (mirati anche a prevenire gli illeciti rispetto alle restrizioni anti-covid) hanno arrestato, in flagranza di reato, G.A., un 28 cittadino del comune, accusato di avere con sé e nella propria casa sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Il tutto è accaduto in paese. Qui i militari hanno controllato il sospetto che si trovava a bordo della propria auto e faceva goffi tentativi per nascondersi alla vista degli agenti, sdraiandosi sui sedili posteriori. Proprio questa stranezza ha spinto i carabinieri a controllarlo, trovando così 310 grammi di cocaina.

Ecco allora che i militari hanno perquisito anche la sua abitazione e qui hanno scoperto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nella lavatrice, è stata poi trovata altra droga: quasi un chilo e mezzo di marijuana.

Dopo aver sequestrato gli stupefacenti, i carabinieri hanno portato l'uomo al carcere del Bassone di Como, dove ora si trova in attesa del giudizio di convalida del fermo.