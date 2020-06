Fino Mornasco, cade e resta trafitto al cuore da un'inferriata: morto un 47enne

Un uomo di 47 anni è morto a Fino Mornasco infilzato da un'inferriata sulla quale è caduto mentre stava svolgendo dei lavori. Il fatale infortunio è accaduto in via Regina, all'altezza del civico 34/a, poco delle ore 11 del 12 giugno 2020.

L'uomo stava facendo dei lavori su un edificio industriale ed è caduto, con una dinamica ancora tutta da accertare, su un'inferriata dalla quale è purtroppo rimasto trafitto. Sul posto subito i vigili del fuoco delle sedi di Como e di Cantù, che hanno dovuto tagliare la recinzione per liberare l'uomo, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Cantù, per accertare le dinamiche della caduta.