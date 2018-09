Finestrini spaccati e furti nelle auto: ladri in azione nel parcheggio del lido di Villa Olmo

Finestrini rotti, vetri dappertutto e auto svaligiate: è il desolante spettacolo che si sono trovati davanti residenti e turisti che nella prima mattina di lunedì 3 settembre 2018 sono andati a prendere la propria macchina lasciata in sosta nel parcheggio del lido di Villa Olmo a Como.

I furti sono stati messi a segno durante la notte: 3 le vetture danneggiate e saccheggiate, secondo i riscontri della Questura di Como. La segnalazione alla polizia è arrivata da parte del gestore di una casa vacanze poco distante: i suoi ospiti, tra cui alcuni turisti tedeschi, una volta arrivati al parcheggio per riprendere le vetture e ripartire verso casa si sono trovati davanti la spiacevole sorpresa.

Finestrini infranti, auto invase dai vetri (come si vede nelle foto inviate da un lettore di QuiComo che abita lì vicino e che lunedì mattina verso le 7.30 ha fatto l'amara scoperta) e, soprattutto, depredate: rubati, secondo le prime informazioni, alcuni oggetti personali, cavetti per ricaricare i telefoni e il bagaglio di una turista tedesca, poi ritrovato abbandonato nel parco di Villa Olmo.

Sul posto è intervenuta la polizia e la Scientifica per i rilievi di eventuali tracce utili alle indagini. Non sarà facile risalire agli autori: il parcheggio, infatti, è incustodito e non c'è la videosorveglianza.

"C'erano tante macchine di turisti che, poverini, stamattina dovevano partire - spiega il nostro lettore - ed erano amareggiati dall'inciviltà", e racconta che la ragazza tedesca cui hanno rubato la valigia "piangeva e ora dovevano tornare in Germania con i vetri rotti e non sapevano come fare".

Simili episodi, secondo il lettore di QuiComo, non sono nuovi in quella zona, soprattutto di notte.