Bandi e gare, Guardia di Finanza in Comune a Como

Guardia di Finanza in municipio a Como martedì 4 giugno 2019: secondo le prime indiscrezioni, le Fiamme Gialle, con un ordine di esibizione di atti, sono entrati a Palazzo Cernezzi al settore Patrimonio chiedendo di mostrare documenti relativi e bandi e gare pubblicati dall'amministrazione comunale.

"Non ho avuto modo di parlare con nessuno - ha dichiarato al telefono l'assessore al Patrimonio Francesco Pettignano - non so quali atti hanno preso. Sono arrivato nel mio ufficio dove avevo appuntamento con alcune persone, ma ho trovato lì la Finanza e così mi sono spostato. Con loro c'era il dirigente - ha proseguito - che gli ha fornito gli atti richiesti, ma non so quali hanno preso". Alla domanda se si sente tranquillo, l'assessore ha risposto: "E perchè devo essere preoccupato? Non lo sapevo nemmeno".