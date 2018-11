Filippo Leonardo è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Como

Cambio ai vertici della Questura di Como: Filippo Leonardo è il nuovo Capo di Gabinetto della polizia lariana. Da lunedì 12 novembre 2018 il Questore Giuseppe De Angelis si avvarrà della collaborazione del Vice Questore della Polizia di Stato Filippo Leonardo.

Leonardo, laureato in giurisprudenza, arriva dal Commissariato di Villa San Giovanni (in provincia di Reggio Calabria) di cui era Dirigente. Sempre in provincia di Reggio Calabria ha svolto altri incarichi in qualità di Dirigente del Commissariato di Condofuri, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Scorte e dell’Ufficio Tecnico Logistico.