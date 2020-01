Uomo colpito dall'albero che stava segando: grave a Faloppio

Un uomo è rimasto ferito in modo gravissimo a Faloppio intorno alle ore 10.30 del 4 gennaio 2020. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'uomo di 70 anni stava tagliando una grossa pianta in località Filatoio quando gli è caduto addosso un grosso pezzo di albero, forse una parte del tronco. L'uomo ha subito lo schiacciamento del torace. Vista la gravità dell'infortunio è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 di Como che ha trasportato l'anziano all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.