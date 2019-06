Schiacciato dal trattorino tagliaerba: uomo soccorso dall'elicottero a Porlezza

Travolto e schiacciato dal trattorino tagliaerba: è successo a Porlezza dove un uomo, secondo le prime informazioni, si è ferito sotto il mezzo, venendo travolto e riportando pare anche alcuni tagli. E' successo verso le 16 di sabato 1° giugno 2019.

Sul posto sono subito stati allertati i soccorsi e a Porlezza, in via Palo al civico 4, sono arrivate un'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio che hanno aiutato il personale medico a liberare il ferito, di cui al momento non si conoscono le generalità. Dopo le prime cure, gli operatori del 118 hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale dell'uomo, ricoverato in codice giallo a Gravedona. Allertati anche i carabinieri di Menaggio per ricostruire quanto accaduto.