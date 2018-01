Ferito dalla motosega: soccorso nei boschi a Magreglio

Grande preoccupazione a Magreglio per un uomo rimasto ferito da una motosega in una zona boschiva. L'uomo, 45 anni, si è ferito in modo molto serio mentre stava tagliando rami e tronchi in una zona impervia sopra il paese.

Per soccorrere il ferito sono intervenuti gli uomini della delegazione lariana del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco di Como e Canzo che hanno affidato il 45enne alle cure dei soccorritori del 118 giunti sul posto anche con l'elisoccorso.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.