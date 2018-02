Cade in un silos e si rompe una gamba: soccorso alla Torneria Campostori di Brenna

Infortunio sul lavoro a Brenna poco prima delle 17.30 di lunedì 5 febbraio 2018. Un operaio è caduto all'interno di un grosso silos presso la Torneria Campostori e si è rotto una gamba. Sebbene l'uomo non fosse in pericolo di vita le operazioni di recupero e salvataggio non sono state semplicissime. I soccorritori del Sos di Lurago d'Erba e il medico del 118 accorso con un'automedica hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'uomo di 60 anni.