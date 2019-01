Nuovo presunto avvistamento del puma, questa volta a Mozzate

"Era velocissimo, magro, alto e con due grandi orecchie a punte". Viene descritto così da un cittadino di Mozzate l'animale avvistato stamattiona 24 gennaio 2019 all'alba, lungo la Statale. Erano circa le 5.50 del mattino quando l'uomo si è imbattuto nell'animale che risponde alla descrizione del presunto puma che da molti mesi si starebbe aggirando in provincia di Como. Dopo l'avvistamento l'uomo ha pubblicato questo post nel gruppo "Mozzate, di tutto e di più!"

Uno degli ultimi precedenti avvistamenti sarebbe avvenuto a Valmorea. Ci si domanda se è veramente possibile che il grosso felino riesca a spstarsi così, in lungo e in largo, per la provincia senza mai essere realmente fotografato e tantomeno catturato.

Gallery