Domaso, famiglia intossicata dal monossido

Paura a Domaso per una famiglia intossicata dal monossido di carbonio: è successo nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia composta da padre, madre e un figlio minorenne, avevano cotto delle castagne su un braciere che poi è stato portato all'interno dell'abitazione. Proprio dal braciere si sono sprigionate le pericolose esalazioni.

Subito a Domaso sono stati allertati i soccorsi, compresi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa. Le tre persone intossicate sono state portate in ospedale e ricoverate in camera iperbarica.