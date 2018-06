Evasione fiscale, aprono e chiudono società per non pagare le tasse: 2 arresti a Lomazzo

Due persono sono state arrestate per evasione fiscale lunedì 11 giugno 2018 dai carabinieri della stazione di Lomazzo-Compagnia di Cantù.

In manette sono finiti due cittadini cinesi di 55 e 51 anni, Z.F. e C.J. le loro iniziali, entrambi residenti a Lomazzo.

I due dal 2007 all'inizio del 2012 avevano messo in atto una serie di escamotage (anche attraverso ripetuti cicli di apertura e chiusura di diverse società) finalizzati a non versare i dovuti tributi derivanti dall’attività di impresa (l’ambito è quello della produzione di tomaie per calzature).

I militari hanno eseguito una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo nei confronti dei due cittadini cinesi. I reati contestati sono associazione finalizzata all’evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, dovendo espiare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Dapprima sospesa, con apposita ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Milano il 29 maggio 2018 ha rigettato l’istanza di affidamento ai servizi sociali presentata dai condannati. I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo hanno dunque rintracciato i due cinesi presso il proprio domicilio e li hanno portati nel carcere Bassone di Como.