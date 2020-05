Eupilio: si cerca un uomo nel lago, forse annegato (fotogallery)

Oggi pomeriggio erano in corso le ricerche di un uomo di 48 anni disperso nel lago del Segrino (Eupilio). Secondo le prime informazioni pervenute, l'uomo sarebbe stato visto entrare in acqua oggi pomeriggio, 30 maggio, ma poi non è più tornato a riva. A raccontarlo la moglie, che ha detto di averlo visto nuotare nei luoghi dove era solito andare e che ha dato l'allarme intorno alle ore 18. Potrebbe essere annegato, ma ancora non c'è nessuna certezza. Il 48enne al momento risulta disperso. Sul posto grande dispiegamento di mezzi, lungo le sponde del Segrino al confine tra Eupilio e Canzo. Intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri di Como, Erba e Canzo impegnati nella ricerca in atto fino alle 20.35 circa, sospesa poi, almeno per la giornata di oggi. Giunti in loco anche i sommozzatori di Milano e l'elicottero Drago da Varese.Vi terremo aggiornati.

(foto di Andrea Pina)