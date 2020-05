Eupilio: si cerca un uomo nel lago, forse annegato

Sono in corso le ricerche di un uomo di 48 anni nel lago di Eupilio. Secondo le prime informazioni pervenute, l'uomo sarebbe stato visto entrare in acqua oggi pomeriggio, 30 maggio, ma poi non è più tornato a riva. A raccontarlo la moglie, che ha detto di averlo visto nuotare nei luoghi dove era solito andare. Potrebbe essere annegato, ma ancora non c'è nessuna certezza. Il 48enne al momento risulta disperso. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Como impegnati nella ricerca in atto fino a poco fa, adesso (20.35 circa) sospesa per la giornata di oggi. Vi terremo aggiornati.

