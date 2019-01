Como, avevano chiesto protezione internazionale ma spacciavano ai giardini: espulsi dall'Italia

Erano stati arrestati per spaccio di droga in un parco pubblico lo scorso 28 novembre a Como: si tratta di tre cittadini migranti provenienti dal Gambia. Due di loro sono finiti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Bari e verranno espulsi. Stesso provvedimento è toccato a un nigeriano arrestato a Como e portato in un altro Cpr pochi giorni fa.

Dei tre gambiani, uno aveva la protezione umanitaria (poi revocata dalla questura di Como) e gli altri due avevano chiesto la protezione internazionale ottenendo risposta negativa.

Il pèarlamentare della Lega Nicola Molteni plaude ai provvedimenti di espulsione che sono stati adottati: “Grazie alle forze dell’ordine e al decreto Salvini queste persone verranno espulse. Avevamo promesso espulsioni rapide per i delinquenti: lo stiamo facendo. Dalle parole ai fatti”.