Tragedia di Fino Mornasco, continuano le indagini nella villetta esplosa

Non sono ancora del tutto chiarite le cause della tragedia che ha scosso all'alba dell'11 maggio 2020 il paese di Fino Mornasco. I vigili del fuoco e il personale specializzato dei nuclei regionali Usar (Urban search and rescue), Goz (mezzi movimento terra) e Niat (nucleo investigativo antincendi) hanno lavorato per tutta la giornata seguente con l'obbiettivo di raccogliere e analizzare i reperti sul luogo dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come già reso noto nelle ore precedenti perde forza l'ipotesi di un incidente dovuto a una fuga di gas e prende, invece, corpo l'ipotesi di un incidente dovuto a una detonazione prodotta da agenti chimici. Nel seminterrato dell'abitazione, infatti, sembra fosse stato allestito un piccolo laboratorio chimico "fai da te" dove Alessandro Fino (l'unica vittima dell'esplosione) coltivava la passione per la chimica.