Esplosione a Fino Mornasco: nel seminterrato della villetta un piccolo laboratorio chimico

Da una parte i pompieri che lavorano per rendere praticabile i locali, dall’altra gli inquirenti alla ricerca delle cause che hanno portato all'esplosione della villetta di Andrate, nel comune di Fino Mornasco, ieri, 11 maggio.

Al momento sembra che una stanza nel seminterrato fosse occupata da un laboratorio, in cui Alessandro Fino, il 21enne unica vittima dell’esplosione, coltivava la sua passione per la chimica facendo esperimenti. Ciò che ora bisogna capire è se i materiali esplosivi trovati nel seminterrato possano essere stati la causa della tragedia. Sembra invece allontanarsi sempre più la possibilità di una fuga di gas.

