Esplosione nella notte a Olgiate Comasco: i ladri fanno saltare il bancomat

Un forte boato ha rotto il silenzio della notte a Olgiate Comasco: i vigili del fuoco sono accorsi intorno alle 3.30 in via Vittorio Emanuele su chiamata di alcuni residenti che hanno segnalato una forte esplosione. Giunti sul posto insieme ai carabinieri i pompieri hanno trovato il bancomat di un istituto bancario della via letteralmente sventrato. E' stato subito chiaro che si è trattato di un atto criminale: i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat per poter rubare il denaro contante.

I carabininieri del nucleo investigativo stanno indagando per risalire ai responsabili. Un aiuto importante potrà arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della banca o dislocate nelle vicinanze. I vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, invece, si sono messi al lavoro per individuare quale tipo di innesco e di esplosivo sia stato utilizzato dai ladri per protare a segno questo colpo.

