Maltempo, esonda la roggia in via Sant'Abbondio a Como: box allagati

La pioggia che nella giornata di sabato 17 marzo 2018 si è abbattuta copiosamente su Como e provincia sta ingrossando torrenti e corsi d'acqua. E le previsioni non danno grossi miglioramenti per la giornata di domenica. In via Sant'Abbondio a Como una roggia si è riempita a tal punto d'acqua da tracimare, invadendo i box di una palazzina adiacente al numero civico 7. La zona è quella in prossimità della discoteca Made.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno provveduto ad aspirare l'acqua e i detriti accumulatisi e a mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni ingenti.