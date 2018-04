Grandola, infarto in montagna: morto escursionista svizzero

E' morto in montagna a Grandola ed Uniti a causa di un infarto: tragica escursione per un cittadino svizzero lunedì 23 aprile 2018.

Secondo le prime informazioni l'uomo, di 55 anni, viaggiava in auto insieme a un'amica sulla strada provinciale 8 in località Naggio. Una zona di montagna dove i due stavano andando per fare una camminata.

Improvvisamente, poco prima di mezzogiorno, il 55enne si è sentito male. Ha fatto in tempo a parcheggiare la macchina e a scendere dalla vettura, poi si è accasciato.

La donna che era con lui ha subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso, arrivato da Sondrio. Allertati anche i carabinieri di Menaggio.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto all'ospedale di Menaggio.