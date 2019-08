Escursionista precipita in un dirupo a Garzeno: recuperato dai soccorritori

Mobilitazione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 agosto 2019, nei boschi di Garzeno, in alto lago, per soccorrere un escursionista precipitato in un dirupo durante una passeggiata.

L'incidente è avvenuto in località Ponte delle Seghe intorno alle ore 17.30. In soccorso all'uomo, di 65 anni d'età, sono intervenuti, oltre ad un'ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Dongo e una squadra del Soccorso Alpino di Dongo che hanno provveduto al recupero del ferito dalla valle. L'uomo è stato quindi preso in carico dai sanitari ed elitrasportato all'ospedale di Lecco.