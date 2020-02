Erba, bimba di due anni getta nel water 2100 euro e tira l'acqua

Una vera e propria disavventura per una famiglia residente a Erba, vicino a Piazza Mercato, in Provincia di Como. La loro bimba di soli due anni, dopo aver avvistato delle banconote su un ripiano, le ha prese e gettate nel water e ha anche tirato lo sciacquone. I genitori si erano spostati per pochi istanti in un'altra stanza. La mamma, di origine marocchina, aveva appoggiato i soldi su un tavolo a portata di bambino, dopo essere stata a prelevarli e a svolgere altre spese a Erba. Intervenuti a cercare di tamponare questa "marachella" ( anche se, data l'età della bimba sicuramente è stato un gesto fatto con ingenua buona fede), i vigili del fuoco del distaccamento di Erba.

I vigili del fuoco, dopo aver constatato che non erano rimaste banconote visibili nel sanitario, hanno monitorato i tombini che si trovano in via Martiri di Belfiore dove c'è la casa di questa famiglia. Per cercare di bloccare la fuga delle banconote, hanno anche messo una calza all'estremità del tubo, nel punto in cui va scaricare nella fossa biologica. Il risultato di queste ingegnose operazioni è stato il recupero parziale di quanto gettato, ovvero circa 900 euro. Mancano, quindi, all'appello 1200 euro che probabilmente vagano nelle tubature della città. La vicenda è avvenuta sabato 15 febbraio 2020, verso la fine del pomeriggio.