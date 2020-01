Erba, ladri nella notte al liceo Galileo Galilei: rubati computer

Una brutta sorpresa ha atteso il personale del Liceo Scientifico Galileo Galilei questa mattina. Alcuni ladri, infatti, si sono introdotti all'interno dell'istituto attraverso un ingresso laterale durante la notte, forzandone l'apertura. Le forze dell'ordine sono state immediatamente allertate e sono intervenute già nelle prime ore della mattinata per un sopralluogo.

Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che ad essere prese di mira siano state soprattutto le attrezzature presenti nelle aule. Sono stati infatti rubati una ventina di computer portatili utilizzati dagli studenti e messi a disposizione della scuola stessa per le esercitazioni in classe. Inoltre sono state svuotate sette macchinette per l'erogazione di bevande e alimenti, anche se ancora non è stato quantificato il 'ricavo' derivato dai distributori scassinati.

I carabinieri della stazione di Erba stanno conducendo le indagini basandosi anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia all'interno del Liceo Galileo Galilei, sia nei dintorni della scuola stessa, per cercare di individuare i responsabili del furto e ricostruire le dinamiche e gli orari.

Nonostante il furto avvenuto nella notte le lezioni si sono svolte regolarmente e anche nei prossimi giorni la scuola sarà aperta come da calendario.