Erba, cade un condizionatore dentro un negozio: due persone finiscono in ospedale

È accaduto oggi, 29 maggio, intorno alle 16.30 un incidente presso un negozio di parrucchiera all'interno del superstore La Familia di Erba, in via delle grigne 11. Secondo quanto riferitoci dagli organi competenti, un operaio, di 30 anni, stava sistemando il condizionatore del negozio che sarebbe crollato, causando la caduta sia dell'uomo che stava lavorando, che di una donna di 40 anni. Nulla di troppo grave, fortunatamente si tratta di un codice verde e un codice giallo. Il primo è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba, l'altro (il codice giallo) al Sant'Anna di Como. Intervenuti in loco i vigili del fuoco e i carabinieri di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.