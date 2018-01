Enrico Maccari di Porlezza trovato morto a Milano

È stato trovato morto Enrico Maccari, l'uomo di cinquantacinque anni - originario di Lecco ma da tempo residente a Giubiasco, in Svizzera - scomparso nel nulla dalla sera di Natale.

L'uomo era figlio dell'ex sindaco di Porlezza, Antonio Maccari, ed era molto conosciuto nella cittadina.

Il corpo della vittima, dirigente di una multinazionale farmaceutica, è stato scoperto nel pomeriggio di martedì in una casa al primo piano del palazzo al civico 1 di via Pozzi a Milano.

Sembra, stando alle primissime indiscrezioni, che il cadavere sia stato trovato nella zona giorno di un bilocale in cui vive una trans colombiana, che proprio in quell'appartamento si prostituirebbe.

A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbero stati due giovani fidanzati - conoscenti della colombiana -, che erano andati nell'abitazione perché preoccupati dal lungo silenzio della ragazza, che per ora è irrintracciabile. Una volta in casa, i due giovani - che ora sono stati portati in Questura -, avrebbero trovato sul pavimento il corpo dell'uomo, seminudo, accanto a una brandina.Proprio all'angolo tra viale Monza e via Pozzi, il 29 dicembre scorso, era stata rintracciata l'auto del cinquantacinquenne, le cui ultime tracce risalivano al giorno di Natale. Maccari, avevano raccontato i familiari e i quattro figli al momento della denuncia, aveva trascorso con loro il 24 e il 25 dicembre e poi era partito alla volta di Milano.Le giornate di festa passate insieme ad Enrico, avevano assicurato i figli, erano state serene e fin da subito i ragazzi avevano escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Il 30 dicembre, stando a quanto poi accertato, la vittima aveva un appuntamento a Giubiasco con la sua nuova compagna, una donna originaria della Francia, ma a quell'incontro non era mai arrivato. All'interno dell'auto la polizia non aveva trovato i suoi due cellulari - quello aziendale e quello personale -, che erano risultati spenti dalla sera della scomparsa.Nella vettura, lasciata a pochi metri da dove è stato trovato il corpo, c'erano invece il suo portatile e soprattutto alcune medicine che Enrico avrebbe dovuto assumere costantemente. Nella sua casa svizzera, poi, la polizia cantonale non aveva trovato nulla di anomalo: né segni di scasso né di un recente passaggio del proprietario. In via Pozzi sono ora al lavoro gli agenti della Squadra Mobile di Milano. L'ipotesi più probabile è che il dirigente farmaceutico sia morto per un malore - resta da stabilire quando esattamente - e che la trans, forse spaventata, sia fuggita.Le indagini sono coordinate dal pm Valeria Sottosanti.