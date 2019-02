Elicottero lancia un sos ma è un falso allarme: soccorsi mobilitati in alto lago

Un falso allarme ha mobilitato la macchina dei soccorsi nella zona dell'alto lago, nei dintorni di Colico. Un elicottero che stava sorvolando la zona ha lanciato per errore un sos che è stato recepito dai vigili del fuoco di Morbegnoe Bellano. La macchina dei soccorsi si è subito mobilitata. Erano circa le ore 18 di lunedì 11 febbraio 2019. Le squadre dei vigili del fuoco allertate hanno setacciato la zona ma si è presto capito che si era trattato di un falso allarme lanciato per errore dal velivolo. Dopo circa un'ora l'allarme è rientrato.

Inizialmente il segnale di sos sembrava essere stato lanciato da un aereo di linea in avaria, ma è stato poi attribuito a un elicottero.