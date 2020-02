Controlli con etilometro in piazza Camerlata: 7 patenti ritirate in una sera

E' di sette patenti ritirate il bilancio del posto di controllo effettuato dalla Polizia Stradale della Questura di Como la sera del 14 febbraio 2020. Due pattuglie della Polstrada hanno effettutato controlli in piazzale Camerlata con lo scopo di prevenire e sanzionare la guida in stato di ebbrezza. Nel corso della serata sono stati sette gli automobilisti fermati e trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre al consentito. Per tre di loro, che avevano un tasso sopra 8 g/l è scattata la sospensione della patente per non meno di sei mesi. Per altri tre, invece, patente ritirata per 3 mesi. Multati anche due neo patentati che si sono visti sospendere la patente anche se il loro tasso alcolemico era minimo. Infatti, per i neopatentati il limite è zero.