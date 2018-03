Due forti esplosioni sentite a Como e provincia: due aerei che hanno superato la barriera del suono

Due forti esplosioni sono state avvertite intorno alle 11.20 di giovedì 22 marzo 2018 a Como e in tutta la provincia. Attimi di panico tra la popolazione per il forte rumore e i vetri che hanno iniziato a tremare. A Villa Guardia per la paura e a scopo precauzionale è stata anche evacuata la scuola. Ancora non si conoscono le cause esatte nè cosa sia successo. Si moltiplicano intanto le segnalazioni via social di persone spaventate. Il botto è stato sentito non solo in provincia di Como, ma anche nel Milanese, in provincia di Varese e Bergamo e nella vicina Svizzera.

Come confermato a Milano Today da parte della questura e dell'Aeronautica militare, si sarebbe trattato del superamento della velocità del suono da parte di due caccia militari, due Eurofighter, partiti dall'aeroporto militare di Istrana nel Trevigiano. I due velivoli, sempre secondo fonti dell'Areonautica, sarebbero stati "autorizzati" a superare Mach 1. La manovra, infatti, sarebbe stata permessa per intercettare un aereo di linea che, entrato nello spazio aereo italiano col segnale disattivato, avrebbe cambiato repentinamente rotta per cause sconosciute.





Sembra che gli Eurofighter siano decollati dalla base di Istrana.

Perchè si sente un'esplosione

Il boato è il suono prodotto dal Cono di Mach, generato dalle onde d'urto create da un oggetto che passa a velocità supersonica, cioè oltre la velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta.

Che tipo di aereo è l'Eurofighter

L'Eurofighter Typhoon è un velivolo militare bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore. È utilizzato dall'aeronautica militare italiana, dalla Luftwaffe (Germania), Royal Air Force (Regno Unito), e dall'Ejército del Aire (Spagna). Può raggiungere la velocità massima di 2 Mach: 2.495 Km/h.