La convince a drogarsi e poi la stupra: è successo a Gravedona

Ha 44 anni, 26 in più della ragazza che ha drogato e stuprato, l'uomo che è stato arrestato dai carabinieri di Menaggio per violenza sessuale e spaccio di cocaina. Come riferisce il quotidiano La provincia, lei ha poco più di 18 anni ed è una giovane fragile, che in un momento di disperazione avrebbe accettato di bere qualcosa insieme all'uomo, che poi le avrebbe anche proposto di "tirare" della cocaina. È a questo punto che la ragazza si sarebbe sentita male e avrebbe subito la violenza.

Il tutto sarebbe successo a Gravedona ed Uniti, dove l'uomo - residente a Cinisello - ha anche una seconda casa. La ragazza si è rivolta alle forze dell'ordine la sera stessa dell’aggressione per denunciare l'uomo e ha così permesso un rapido avvio delle indagini.

Il pubblico ministero Antonio Nalesso ha chiesto e ottenuto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 44enne, che ora attende di essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari.