Cadorago, altro blitz antidroga nei boschi: rimossi giacigli e nascondigli dei pusher

Nuovo blitz antidroga, nel pomeriggio di venerdì 13 settembre 2019, nelle aree boschive della provincia. Questa volta ad essere passate al setaccio delle forze di polizia sono state alcune zone di Cadorago più volte segnalate dai cittadini come luoghi di spaccio.

Nel corso dell'operazione sono state identificate e denunciate tre persone per violazione del divieto di rientro nel comune di Cadorago, impartito con foglio di via obbligatorio. E' stata inoltre disposta la rimozione di giacigli, tende e nascondigli presenti nel bosco e utilizzati dai pusher come base logistica e per occultare persone, refurtiva e sostanza stupefacente o altro materiale illecito.

All'operazione hanno preso parte 54 operatori di varie forze di polizia, un elicottero e una unità cinofila.



Anche nella mattinata di giovedì 12 settembre 2019 personale della squadra mobile è intervenuto in un’area boschiva di Albiolo, sorprendendo quattro persone, di cui tre extracomunitari e una cittadina italiana, che dormivano nel loro giaciglio costituito da due tende canadesi, e rinvenendo più quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina, materiale per il confezionamento delle dosi, denaro e numerosi cellulari. I quattro soggetti, tre dei quali con precedenti penali per reati in materia di spaccio, sono stati arrestati e uno di essi denunciato anche per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, in quanto trovato in possesso di una carta d’identità contraffatta.