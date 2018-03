La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha arrestato sabato 17 marzo 2018 a Lomazzo un cittadino albanese trovato in possesso di 1 chilo di cocaina e di 4mila euro in contanti. Soldi e droga erano nascosti in un vano segreto ricavato dietro l'autoradio. L'uomo era stato fermato per un controllo. Nel video il doppiofondo ricavato dietro l'autoradio.