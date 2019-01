In Svizzera con mezzo chilo di coca: pensionato arrestato vicino alla dogana

Un uomo di 73 anni, pensionato di Ronago, è stato arrestato per avere cercato di entrare in Svizzera con mezzo chilo di cocaina nascosto nell'auto. Come riferisce Il Giorno, l'uomo nella giornata di giovedì 24 gennaio 2019 è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco lungo la Lomazzo-Bizzarone in pèrossimità del confine.

Quello che era un normale controllo a campione ha portato alla scoperta della droga. Un vistoso nervosismo ha traditol'uomo inducendo i finanzieri ad approfondire i controlli della vettura. In un piccolo spazio tra il vano portaoggetti e il filtro dell'aria c'era nascosto un panetto di coca.

La perquisizione a casa del pensionato ha permesso di trovare 3.200 euro e 1.250 franchi in contanti che si ritengono essere provento dell'attività di spaccio o traffico di droga. Nell'abitazione dell'uomo c'erano inoltre ben 10 diversi telefoni cellulari. Il pensionato è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.